Michael Schumacher : Un ami "sait" tout sur son état de santé

"Je rêve et je prie chaque jour pour qu'il aille mieux, pour qu'il réapparaisse sur un circuit. Surtout maintenant que son fils [Mick Schumacher, 21 ans, qui évolue en Formule 2, NDLR] court, pour qu'il puisse l'encourager. Je prie pour ça tous les jours", a ajouté Felipe Massa sur Fox Sports Brasil.

Les millions de fans du coureur allemand et du sport automobile en général espèrent également, des espoirs auxquels un neurochirurgien italien, Nicola Acciari, a coupé court en donnant son avis sur l'état de Michael Schumacher. Selon lui, l'ex-athlète "doit être une personne bien différente de celle dont on se souvient", "avec un organisme détérioré et très altéré, tant ses muscles que ses os". "Cela résulte du traumatisme crânien dont il a souffert", avait-t-il expliqué au journal italien Contro Copertina.

Quelques semaines plus tôt, l'épouse de Michael Schumacher, Corinna, avait tenté de se montrer rassurante, en écrivant sur Facebook : "Les grandes choses commencent toujours par de petites étapes. Beaucoup de petites pierres peuvent former une grande mosaïque. Ensemble, nous sommes plus forts."