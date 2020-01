Michael Schumacher : Son corps doit être "détérioré" six ans après son accident

Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski en décembre 2013 sur le domaine de Méribel. Victime d'un traumatisme crânien avec coma, l'ancien champion de Formule 1 avait rapidement subi une intervention neurochirurgicale à l'hôpital de Grenoble alors que son pronostic vital était engagé. Ce n'est que quelques mois plus tard, en juin 2014, qu'il était sorti du coma et avait pu être transféré au Centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne et qu'il avait ensuite pu regagner son domicile, situé près du lac de Genève, au mois de septembre. Depuis, le mystère est soigneusement entretenu autour de l'état de santé de l'Allemand de 50 ans, sa femme Corinna refusant toute communication ne passant pas par elle. Pourtant, certains ne se privent de parler sans son accord.

En ce mois de janvier, c'est un neurochirurgien italien, Nicola Acciari, qui donne son avis sur l'état de Michael Schumacher, alors qu'on ne lui a pas demandé et qu'il ne s'est jamais occupé du Baron rouge. Selon lui, l'ancien pilote de course "doit être une personne bien différente de celle dont on se souvient", a-t-il déclaré au journal italien Contro Copertina, "avec un organisme détérioré et très altéré, tant ses muscles que ses os". "Cela résulte du traumatisme crânien dont il a souffert", a-t-il ajouté.

Le dernier médecin à s'être occupé de Michael Schumacher est Philippe Menasché, "un éminent chirurgien cardiaque âgé de 69 ans, pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque", comme l'avait précisé Le Parisien lors de l'hospitalisation de l'Allemand à l'hôpital européen Georges-Pompidou de Paris. qui avait fait grand bruit et s'était déroulée dans la plus grande discrétion. Ne pouvant briser le secret médical, le spécialiste français avait seulement réfuté les rumeurs selon lesquelles son intervention était expérimentale. "La technique des cellules souches ? Il y a eu beaucoup de progrès au cours des vingt dernières années, mais la vérité est que nous en savons encore très peu", avait-il expliqué lors d'une interview accordée à La Repubblica, se défendant de faire des "miracles".

En décembre dernier, Corinna Schumacher avait entretenu l'espoir d'une amélioration de l'état de santé de son mari, dans un message publié sur Facebook.