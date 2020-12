Michael Schumacher - Son fils Mick bientôt en F1, 30 ans après ses débuts : touchante photo à deux

Les débuts de Mick Schumacher en F1 coïncideront avec les 30 ans de ceux de son papa. Michael Schumacher avait participé à sa première course au sein de l'écurie Jordan en 1991. Il s'était ensuite engagé avec Benetton Formula, chez qui Schumi a remporté ses deux premiers titres de champion du monde en 1994 et 1995. Le coureur allemand avait ensuite rejoint la Scuderia Ferrarri et glané cinq titres mondiaux des pilotes consécutifs, entre 2000 et 2004.

Lors d'une conférence de presse virtuelle, Mick Schumacher a évidemment répondu aux questions évoquant son papa, dont l'état de santé reste inconnu, seot ans après son accident de ski. "C'est fantastique de faire le même sport, que nous aimons tant tous les deux. Suivre le même chemin, découvrir ce sport dans tous ces aspects, c'est génial", a répondu le jeune homme. Quant à l'attention médiatique et la pression également intensifiées par son célèbre patronyme, il confie avec assurance : "J'ai été sous les projecteurs depuis mon plus jeune âge, encore plus à cause du sport que je pratique. Je m'y suis habitué. Je le gère plutôt bien et je crois que mes résultats le prouvent."

À ses débuts en karting, Mick Schumacher courait sous le nom de Mick Betsch, Betsch étant le nom de jeune fille de sa mère, Corinna Schumacher. Mick a adopté celui de son père en 2015.