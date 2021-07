Michael Schumacher : Sa femme Corinna et ses enfants vont enfin parler... sur Netflix !

Michael Schumacher se fait très discret depuis son grave accident de ski, survenu en décembre 2013 dans les Alpes françaises. Après avoir été hospitalisé et être entré dans le coma, le pilote de Formule 1 et sa famille sont entrés dans un mutisme qui continue, encore aujourd'hui, d'inquiéter les fans et la sphère de la course automobile. Mais vendredi 30 juillet 2021, Gina Schumacher, la fille aînée du sportif allemand de 52 ans, a annoncé une grande nouvelle : la sortie prochaine d'un documentaire retraçant la carrière du septuple champion du monde de F1 sur Netflix, le 15 septembre prochain.

Dans ce long-métrage sobrement intitulé Schumacher, le "seul film soutenu par sa famille", comme l'indique la plateforme de streaming, on retrouvera des entretiens "exclusifs" de la famille, dont Corinna, la femme de l'ex-pilote et Mick Schumacher, son fils. D'autres proches feront une apparition, à l'instar de Jean Todt, le grand ami de Schumi. "Afin de préserver sa sphère privée comme une source de force, il a toujours séparé avec rigueur et constance sa vie privée de sa vie publique. Ce film raconte les deux mondes. C'est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimé", déclare dans le communiqué Sabine Kehm, la manager de l'ancien pilote aux 91 victoires.