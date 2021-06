Michael Schumacher : Toujours à son chevet, son ami Jean Todt donne de ses nouvelles

C'était il y a plus de 8 ans maintenant. Le 29 décembre 2013, en pleines vacances de ski à Méribel, Michael Schumacher, légende du sport automobile, percute un rocher de plein fouet avant d'être emmené d'urgence à l'hôpital. Un terrible évènement pour lui et sa famille, dont son fils, Mick, aujourd'hui pilote, et qui s'est récemment confié sur son père. Des années après cet incident, le constat est toujours le même : le flou règne autour de l'état de santé du Baron Rouge, vainqueur de sept championnats du monde de Formule 1, installé pour le moment à Gland, en Suisse.

Bien que les nouvelles se fassent très rares, l'ancien patron de Schumi chez Ferrari, le Français Jean Todt, a récemment fait des confidences sur sa relation avec l'ancien pilote. Dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera le 22 mai 2021, l'homme de 75 ans a expliqué qu'il continuait à lui rendre visite. "Je ne le laisse pas seul. Lui, sa femme Corinna, la famille, on a partagé tellement de moments ensemble. La beauté de ces moments partagés fait partie de nous désormais et ça continue encore aujourd'hui", a-t-il affirmé.

Jean Todt, qui s'était déjà exprimé sur le sujet il y a quelques mois, rappelait que l'ancien pilote n'est pas prêt de lâcher son combat pour retrouver une vie normale. "Ma réponse est tout le temps la même : il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent", rappelait-il.

À 52 ans, Michael Schumacher a déjà subi deux opérations chirurgicales au niveau du cerveau et vit en toute discrétion en Suisse. "Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé", assure Jean Todt, bien que le confinement n'ait pas l'air d'avoir amélioré la situation de l'ancien champion.