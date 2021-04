Michael Schumacher : Sa maison de Gland en vente... pour payer ses soins medicaux ?

Concernant son époux, Corinna et leur fils Mick Schumacher (22 ans) se sont murés dans le silence. "C'est une affaire privée. Nous devrions revenir au sujet du sport automobile", a récemment déclaré le jeune pilote au magazine italien La Stampa. Sa maman est mise en cause pour cet opacité autour de Michael Schumacher, qui ne recevrait aucune visite extérieure. "J'aimerais savoir comment il se porte et j'aimerais pouvoir lui serrer la main, ou lui caresser le visage. Malheureusement, son épouse refuse. Elle a probablement peur que je comprenne immédiatement ce qu'il se passe et que je rende cette vérité publique", a regretté Willi Weber, son ancien manager, auprès du Kölner Express, en décembre dernier.

Son ancien boss Jean Todt, lui, a plus de chance ! Il expliquait en novembre dernier qu'il voyait Michael Schumacher "une à deux fois par mois". Bien que réservé sur les questions au sujet de la légende de l'écurie Ferrari, le Français avait sobrement répondu : "Ma réponse est tout le temps la même : il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent."