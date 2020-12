Michael Schumacher privé de visites ? Sa femme Corinna pointée du doigt...

Les nouvelles se font rares. Très rares. Dans un état de santé que personne ne peut vraiment définir, le champion de Formule 1 Michael Schumacher est toujours socialement isolé en cette fin d'année 2020. Son épouse, Corinna, refuse catégoriquement que quiconque lui rende visite. Une décision que peu comprennent et que beaucoup dénoncent. "J'aimerais savoir comment il se porte et j'aimerais pouvoir lui serrer la main, ou lui caresser le visage, regrette Willi Weber, son ancien manager, interrogé par le Kölner Express. Malheureusement, son épouse refuse. Elle a probablement peur que je comprenne immédiatement ce qu'il se passe et que je rende cette vérité publique."

Au volant de ses bolides, il a pris tous les risques. Mais le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a été victime d'une terrible chute en faisant du hors piste à la station de Méribel, dans les Alpes françaises, en Savoie. Souffrant d'un traumatisme crânien, le pilote avait été hospitalisé d'urgence et plongé dans un coma artificiel de plusieurs mois. Il se reposerait aujourd'hui à domicile, à Lausanne, entouré de ses proches : son épouse Corinna et leurs deux enfants, Gina Maria, 23 ans et Mick, 21 ans, la relève de son père du côté des pistes automobiles. La liste de ses visiteurs ne semblent pas être beaucoup plus fournie. Seul Jean Todt, l'ancien directeur de l'écurie Ferrari, assure lui rendre visite une à deux fois par mois pour constater sa lutte.

J'ai le plus grand respect pour la décision de sa famille

Corinna, la femme de Michael Schumacher, est dans une position délicate. Elle reçoit heureusement le soutien de Luca di Montezemolo, un ancien proche du sportif, ancien président de Ferrari... bien qu'il n'ait pas le droit de passer une tête dans leur maison située en Suisse. "Je pense très, très souvent à Michael, assure-t-il dans le magazine allemand Bild. Depuis toutes ces années, depuis que ce terrible accident est arrivé. Particulièrement ces derniers jours. J'aime beaucoup sa famille. Sa femme Corinna et les enfants, Gina et Mick, sont souvent venus chez moi. Michael est toujours dans mes pensées, mais j'ai le plus grand respect pour la décision de sa famille..."