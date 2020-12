Michael Schumacher, des "séquelles importantes" : un retour à "une vie normale" possible ?

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski dans les Alpes Françaises, à Méribel. Souffrant d'un traumatisme crânien, son pronostic vital était engagé. Hospitalisé d'urgence, le septuple champion du monde Formule 1 avait alors été plongé dans un coma artificiel dont il ne sortira que le le 16 juin 2014. Après avoir été soigné à Grenoble, celui qu'on surnomme Schumi avait ensuite été envoyé à Lausanne en Suisse pour la suite de sa convalescence avant de pouvoir être soigné à domicile.

Il se bat

Interviewé en décembre 2020 par Ouest France à l'occasion de la sortie de son livre Des millions de vies à sauver... Sur les routes du monde, Jean Todt (ancien directeur de l'écurie Ferrari entre 1993 et 2008) a donné des nouvelles de la star de F1. "Je suis très discret par rapport à ce sujet, dans la mesure où on sait que Michael Schumacher a eu un très grave accident (...) et qu'il en a eu malheureusement des séquelles importantes. Depuis, il est soigné pour pouvoir retrouver une vie plus normale." confie le président de la Fédération Internationale de l'Automobile.

Au micro d'RTL, Jean Todt en disait un peu plus sur la convalescence de son protégé. "Je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même: il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent", a-t-il confié avant d'ajouter "Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé".

Jean Todt a également exprimé toute sa fierté par rapport au fils de Michael, Mick. Sacré champion de Formule 2 le 6 décembre 2020, le fils du pilote devrait débuter en F1 dès 2021. Michael suit-il les aventures de son fils ? "Bien sûr qu'il le suit !" indique Jean Todt.