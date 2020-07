Michael Schumacher : Son état s'est-il vraiment dégradé pendant le confinement ?

Toutes les informations concernant l'état de santé de Michael Schumacher sont à prendre avec des pincettes. Sa famille ne communiquant pas, ou très très peu, les rumeurs vont bon train et ne peuvent jamais être vérifiées.

En ce début du mois de juillet, The Mirror a avancé que l'ancien champion de Formule 1 de 51 ans aurait eu "des complications de santé dévastatrices" durant la période du confinement. Le tabloïd britannique rapporte, sans citer aucune source médicale, que cette détérioration de l'état de santé du sextuple champion du monde serait liée au fait qu'il serait resté trop longtemps immobilisé dans son lit. Le Baron rouge souffrirait d'atrophie musculaire, c'est-à-dire une perte des muscles. Une ostéoporose lui aurait également été diagnostiquée, ce qui signifierait que les os seraient également touchés. Mais la véracité de ces nouvelles informations semble plus que douteuse.

Les rumeurs précédentes apparaissent bien plus crédibles. En effet, au mois de juin, la presse italienne avait rapporté que Michael Schumacher était sur le point d'être à nouveau opéré par le professeur et cardiologue français Philippe Menasché. Cette intervention aurait pour but de régénérer son système nerveux.

Philippe Menasché connaît très bien le dossier médical de Michael Schumacher puisqu'il s'était occupé de lui en septembre 2019, lors de son hospitalisation ultrasecrète à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris. À l'origine d'une première mondiale réalisée en 2014, la greffe de cellules cardiaques embryonnaires sur une patiente de 68 ans atteinte d'insuffisance cardiaque, le spécialiste français n'a jamais rien révélé sur l'état de Michael Schumacher. Soumis au secret médical, Philippe Menasché avait démenti toute expérimentation sur l'ancien champion. "Je ne fais pas de miracles", avait déclaré l'éminent chirurgien cardiaque, pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque, à La Repubblica. "La technique des cellules souches ? Il y a eu beaucoup de progrès au cours des vingt dernières années, mais la vérité est que nous en savons encore très peu", avait-il également ajouté.

Lorsque Michael Schulmacher a lourdement chuté à ski le 29 décembre 2013 sur une piste du domaine de Méribel, alors qu'il descendait une piste non balisée avec son fils Mick et trois amis, il était entré en collision avec un rocher qui affleurait la neige. Sa tête l'avait heurté du côté droit. Le choc avait été si puissant que son casque n'avait pas résisté à l'impact et s'était brisé en trois morceaux. Il était ensuite resté six mois dans le coma.