Michael Schumacher : Jean Todt évoque pour la première fois son "handicap"

C'est l'un des mystères les mieux gardés de ces dernières années. Depuis sa terrible chute en ski du côté de Méribel en 2013, Michael Schumacher n'est plus jamais réapparu devant la presse. Le Baron rouge, comme on le surnommait du temps de son hégémonie chez la scuderia Ferrari, vit à Gland, en Suisse et les soucis financiers s'accumulent. Si son fils Mick doit faire sa fierté en reprenant le flambeau de sa légende sportive, il est clair que ce dernier n'aime pas s'épancher sur l'état de santé de son père.

Aujourd'hui, sa famille et son entourage l'accompagnent pour essayer de faire progresser les choses

À l'inverse, l'un des meilleurs amis du champion, Jean Todt, est l'un des rares à côtoyer encore l'allemand et sa famille. Ancien directeur de l'écurie Ferrari du temps où Schumi survolait la compétition, les deux ont lié une belle amitié qui s'est poursuivie une fois sa carrière terminée. Interrogé par Le Figaro, celui qui fait partie des rares à pouvoir se rendre au chevet de l'allemand a donné une information encore inconnue jusqu'ici à propos de la santé du pilote. "Michael a été gravement blessé, cela a été suivi d'un handicap. Aujourd'hui, sa famille et son entourage l'accompagnent pour essayer de faire progresser les choses", indique-t-il.

Michael Schumacher s'est donc retrouvé handicapé suite à l'accident de ski qui lui a valu un traumatisme crânien avec coma qui a nécessité une intervention neurochirurgicale. Celui qui est devenu plus qu'un ami, mais plutôt "un membre de notre famille" selon Corinna, la femme du pilote, continue à venir lui rendre visite en Suisse. "Je vois régulièrement Michael et je le verrai bientôt un peu plus souvent", précise l'actuel président de la Fédération internationale de l'automobile, âgé de 75 ans, et qui commence à penser à la retraite.

Des nouvelles pas très rassurantes donc sur l'ancien champion du monde de Formule 1, qui continue sa rééducation dans sa maison en Suisse.