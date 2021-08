Michael Schumacher : Des images inédites de son mariage avec Corinna dévoilées

D'autres proches du pilote partagent leurs témoignages dans ce documentaire poignant, comme les enfants et le père du sportif, Rolf Schumacher. "C'est mon père et j'en suis fière", affirme en souriant Gina Schumacher, sa fille de 24 ans. "Je le regarde, je me dis 'je veux être comme ça'", avoue Mick Schumacher, 22 ans et également pilote de F1 comme son paternel.

"Je pense qu'il est très fort mentalement. Extrêmement fort. Il me montre chaque jour à quel point il est fort", martèle Corinna. "Même quand il était enfant, il savait ce qu'il voulait", explique le père de Schumi. Un film docu qui ravira les fans du monde entier et leur apprendra un tas de choses sur leur pilote préféré.