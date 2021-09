Michael Schumacher : Le clin d'oeil de son fils Mick, une photo d'enfance touchante

Né le 22 mars 1999, Mick est le deuxième enfant de Michael et Corinna Schumacher. L'espoir de l'écurie Haas et successeur du Français Romain Grosjean (forcé à la retraite après son accident au Grand Prix du Bahreïn en novembre 2020) a une grande soeur, Gina-Marie, âgée de 24 ans.

La famille Schumacher apparaît dans le documentaire éponyme, essentiellement consacré à la carrière de Michael Schumacher. Une très courte partie du film s'attarde sur la chute dramatique du septuple champion du monde de F1. Au cours de ce passage émouvant, Corinna Schumacher fait une révélation choc : son mari ne souhaitait même pas aller à la montagne.

"Peu avant l'accident à Méribel, il m'a dit : 'La neige n'est pas idéale. On pourrait aller à Dubaï faire du parachutisme', se souvient Corinna Schumacher, les larmes lui coulant sur les joues. Je n'ai jamais accusé Dieu pour ce qu'il s'est passé. C'était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n'importe qui."

Elle ajoute : "Bien sûr, il me manque tous les jours. Je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison".