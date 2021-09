Michael Schumacher : Sa femme Corinna parle de son mari, "différent" mais toujours là

C'est l'un des plus grands drames dans le monde du sport sur la dernière décennie. En vacances à Méribel avec sa famille, Michael Schumacher est victime d'un terrible accident de ski. Touché au niveau du crâne, le Baron rouge n'est depuis plus jamais réapparu publiquement. Si ses proches gardent le mystère sur son état de santé depuis toutes ces années, Netflix a créé l'évènement en annonçant la sortie d'un documentaire consacré à cette légende du sport le 15 septembre prochain.

Une sortie qui fait déjà beaucoup parler et dont Télé Loisirs a pu avoir quelques extraits de ce documentaire qui retrace la vie de Michael Schumacher. Il fera intervenir ses enfants et sa femme Corinna. Cette dernière parle notamment de l'état de santé actuel du champion allemand de 52 ans. "Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense", indique celle qui est mariée au champion automobile depuis 1995.

Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise

Une situation difficile à vivre pour la famille qui vit désormais à Gland en Suisse. Corinna détaille quelque peu le quotidien des siens, dicté par la condition médicale de Michael. "On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien. (...) En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l'aurait aimé et comme il l'aimerait encore. La vie continue. Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael", assure-t-elle dans ce témoignage poignant.

À quelques jours de sa sortie sur la plateforme de streaming, le documentaire Schumacher, fait déjà beaucoup parler de lui et on peut parier qu'il s'agira d'un nouveau succès pour Netflix.