Mort de Sara Carreira à 21 ans : son père Tony se fait tatouer 3 fois en hommage

Un terrible accident de la route, au coeur d'une longue et fastidieuse enquête ayant menée à plusieurs mises en examen, a ôté la vie à Sara Carreira en décembre 2020, au Portugal. La jeune femme était la fille du chanteur Tony Carreira, qui l'a enterrée dans la discrétion près de Lisbonne. L'artiste, qui a repris sa carrière après de longs mois difficiles, a décidé de se faire tatouer pour lui rendre hommage.

Comme le relatait le site Dioguinho.com en février dernier, Tony Carreira s'est confié à l'occasion de la sortie du clip de sa nouvelle chanson Diz-me. "Sara avait fait un tatouage significatif pour moi et un pour Fernanda [son ex-femme dont il a divorcé en 2019, NDLR]. Deux tatouages différents [un coeur et des ailes d'anges, NDLR]. J'ai refait ces deux tatouages ​​ici, et Fernanda l'a fait aussi", a-t-il confié dans un reportage télé de TVI. Le chanteur âgé de 58 ans a indiqué la présence de motifs sur ses deux poignets. Sur une partie plus haute de l'un de ses bras, il a fait réaliser un troisième tatouage. "Ici, bien caché, il y a le plus grand. C'est une des plus belles images avec ma fille il me semble. Je l'ai reproduite ici et, tous les jours, quand je me lève, elle est présente", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Sara Carreira - elle aussi chanteuse comme son père et son frère David - est morte le 5 décembre 2020 dans un accident de voiture survenu sur l'autoroute A1, entre Santarém et Cartaxo, aux alentours de 19h. Pour l'heure, l'affaire est toujours entre les mains de la justice et deux personnes ont notamment été mises en examen pour homicide involontaire : Ivo Lucas, le petit ami de la défunte, et la chanteuse de fado dont le véhicule s'était retrouvé impliqué la nuit du drame, Cristina Branco. Le compagnon de Sara Carreira, qui a récemment remporté au Portugal la 3e saison de l'émission Mask Singer, est accusé d'avoir roulé bien au-dessus de la vitesse autorisée. Tony Carreira et son ex-épouse souhaitent qu'il soit reconnu coupable et écope de la peine prévue à cet effet, à savoir cinq ans de prison...