Tony Carreira en "souffrance" : sa fille de 21 ans enterrée dans la discrétion, une enquête ouverte

Pour Tony Carreira, 2020 restera une année noire à jamais. Et la faute n'est pas à porter que sur la pandémie de coronavirus. Le chanteur est aujourd'hui un père éploré par la mort brutale de sa fille adorée, Sara, emportée à 21 ans dans un accident de la route vers Santarèm. Une enquête a été ouverte par la justice.

Comme le rapporte le site Correio da Manhã, une enquête doit déterminer ce qui s'est exactement produit le samedi 5 décembre peu avant 19H sur l'autoroute A1, entre Santarém et Cartaxo. Quatre véhicules ont été impliqués dans la collision mortelle ayant causé le décès de Sara Carreira et faisant trois blessés - la chanteuse de fado Cristina Branco et sa fille de dix ans - dont un grave. Ce dernier avait été identifié comme étant le chanteur Ivo Lucas, le compagnon de la jeune femme ; il souffre notamment d'une fracture au bras et de multiples contusions au visage et sur le corps après avoir été expulsé de la voiture. Par chance, un pompier qui n'était pas en service avait pu s'arrêter pour lui porter secours et prévenir les autorités. Malheureusement, Sara Carreira était elle morte sur le coup.

La voiture du couple s'était retournée sous le choc de la collision et tout l'avant avait été détruit. Il avait fallu pas moins de 26 agents pour fermer la circulation, transporter les blessés et dégager les débris de la route. Une première rumeur affirmait que la voiture conduite par Ivo Lucas, une Range Rover, avançait sur la route à une trop grande vitesse. Ce que devra notamment étudier l'enquête qui ne s'est pas encore formellement avancée sur ce point. Il faudra encore plusieurs semaines afin d'y voir plus clair puisque des tests de drogues et d'alcoolémie ont également été réclamés par la justice auprès de quatre conducteurs dont Ivo Lucas et Cristina Branco. Ils sont analysés par un institut de Lisbonne.

Pour Tony Carreira, populaire chanteur âgé de 56 ans qui se trouvait en Algarve dans le Sud du pays au moment du drame, cette enquête ne l'intéresse pas du tout. "Je ne demande rien à la justice car ma fille ne reviendra pas. Je veux juste qu'on me laisse seul. Personne ne peut imaginer ma souffrance", a-t-il déclaré.