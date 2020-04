Mort de Shirley Knight (Desperate Housewives) à 83 ans, sa fille "sous le choc"

C'est une carrière faramineuse qui se conclut, tout en discrétion. La comédienne Shirley Knight est morte à l'âge de 83 ans à San Marcos, dans la maison de sa fille Kaitlin Hopkins. C'est elle qui a annoncé la nouvelle, difficilement, sur les réseaux sociaux. "Tôt ce matin, ce 22 avril, tu t'en es allée, ta jolie âme nous a quitté pour un monde meilleur, écrit-elle. Pour moi, tu étais simplement ma mère, pour d'autres, tu étais Miss Knight, Miss Shirley, Mama Shirley pour mes élèves, "Shirl the Girl" pour tes amis, Shirley Knight pour tes fans. Il est difficile pour moi de croire qu'il y a seulement vingt-six jours, je t'ai ramené jusqu'au Texas. Je suis encore sous le choc, j'essaye de réaliser ce qu'il s'est passé. Tout me semble si lointain, tout me semble s'être passé hier."

avoir incarné Phyllis, la belle-mère – pas toujours très sympathique – de Bree Van De Kamp dans récompensée d'un Tony Award pour son rôle dans Kennedy's Children. "Beaucoup d'acteurs, une fois qu'ils deviennent connu, perde cette belle chose qu'ils ont a l'intérieur, cette chose qu'ils devraient essayer de conserver, expliquait-elle souvent. Ils commencent à avoir une opinion trop forte d'eux-même, à ne penser qu'au succès." Récemment, Shirley Knight était connue pour, la belle-mère – pas toujours très sympathique – de Bree Van De Kamp dans Desperate Housewives . Il serait dommage de résumer son parcours à ce rôle. En cinquante-cinq ans de profession, la comédienne a tourné dans plus d'une soixantaine de films, a côtoyé Paul Newman, a été dirigée par James L. Brooks. Nommée à deux reprises aux Oscars, elle avait étépour son rôle dans Kennedy's Children. "Beaucoup d'acteurs, une fois qu'ils deviennent connu, perde cette belle chose qu'ils ont a l'intérieur, cette chose qu'ils devraient essayer de conserver, expliquait-elle souvent. Ils commencent à avoir une opinion trop forte d'eux-même, à ne penser qu'au succès." Shiley Knight n'avait pas que le travail en tête. Elle était aussi maman de deux filles, issues de deux unions différentes : Kaitlin et Sophie. En son honneur, ses enfants ont crée la Shirley Knight Mémorial Fund, sorte d'héritage familial, de dernière volonté, pour offrir à de jeunes artistes l'opportunité de poursuivre leur rêve. Ne reste plus à l'actrice qu'à reposer en paix...