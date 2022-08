Desperate Housewives : Un des enfants métamorphosé, il est devenu ultra charmant !

Mason Vale Cotton a poursuivi brièvement sa carrière d'acteur à la fin du show de la série diffusée sur ABC outre-Manche et M6 en France, jouant par exemple dans les séries Mad Men et The Grinder. Mais au-delà d'une carrière à Hollywood - qui lui rapportait jusqu'à 35 000 dollars par épisode selon Richcelebrities.net - c'est désormais sur les bancs de la fac qu'il occupe son temps. Il est inscrit au Claremont McKenna College de Californie, un établissement privé réputé dans le pays dans le domaine des arts. Le signe que le jeune homme n'en a pas vraiment terminé avec ses envies d'acting ? Outre la poursuite de ses études, Mason Vale Cotton est aussi un grand amateur de sport. Il pratique le football américain comme en témoignent certaines de ses publications.

Côté vie privée, il semble que le jeune homme soit célibataire ou alors extrêmement discret, rien sur ses réseaux sociaux ne laisse penser qu'il a trouvé l'amour...