Coronavirus : Message fort de stars de "Desperate Housewives" et "Dr House"

Le sujet des violences conjugales pendant le confinement est également pris très au sérieux aux Etats-Unis plusieurs personnalités ont accepté de prêter leur image pour une campagne de sensibilisation. Trois actrices de la série Desperate Housewives : Eva Longoria, Marcia Cross et Teri Hatcher. Trois stars de Dr House : Lisa Edelstein, Olivia Wilde et Jennifer Morrison.

Le but de la campagne baptisée Fighting for Life est de faire un parallèle entre les violences que subissent les femmes battues et les douleurs des soignantes. Les "contusions du confinement" et celles de la "ligne de front", à savoir de la guerre contre le coronavirus ("Frontline Bruises vs Confinement Bruises"). A chaque image, une actrice de Desperate Housewives et une de Dr House sont associées.

"Pour toutes les femmes dont la vie est assombrie par les violences conjugales, cet isolement peut devenir mortel. Pendant cette période où nous sommes tous confinés à la maison, nous devons être vigilants car le coronavirus n'est pas le seul danger, et si nous entendons des cris ou des bruits de lutte qui viennent de l'appartement des voisins, il faut agir", a déclaré l'artiste aleXsandro Palombo, en poussant ses abonnés et abonnées sur Instagram à appeler la police dans un pareil cas.