Mort de Tyler Skaggs à 27 ans : l'autopsie a parlé, sa famille "choquée"

Retrouvé mort le 1er juillet 2019 dans une chambre d'hôtel au Texas, où son équipe était en déplacement pour une série de matchs contre les Rangers, Tyler Skaggs a tristement succombé à un mélange malheureux d'alcool et de médicaments, selon les conclusions établies par le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie de sa dépouille.

La cause de la mort du lanceur des Angels de Los Angeles est imputée à une "intoxication" suite à l'absorption d'un mélange "d'alcool, de fentanyl et d'oxycodone" (ces deux substances étant des analgésiques stupéfiants appartenant à la famille des opioïdes), "avec ingestion fatale de contenus gastriques" - traduction : le jeune homme est mort asphyxié, étouffé par son vomi. Le rapport toxicologique détaille les quantités d'alcool et d'opiacés présentes dans le système du sportif au moment de son décès.

La famille endeuillée de Tyler Skaggs a pris acte de ces informations et formulé ses remerciements envers les enquêteurs, mais s'est dite par la même occasion "choquée" qu'un employé des Los Angeles Angels puisse être impliqué dans sa disparition tragique : "Nous sommes bouleversés d'apprendre que le décès de notre Tyler chéri est la conséquence d'une combinaison dangereuse de drogues et d'alcool, dit le communiqué émis par son entourage. Cela ne ressemble absolument pas à quelqu'un qui a travaillé si dur pour jouer dans la Major League Baseball et avait un avenir si radieux dans cette discipline qu'il aimait tant. Nous remercions les enquêteurs de la police de Southlake pour leur travail et les investigations en cours concernant la mort de Tyler. Nous avons été choqués d'apprendre qu'un employé des Los Angeles Angels pourrait être impliqué. Nous n'aurons de répit tant que nous ne connaîtrons pas la vérité sur la manière dont Tyler est entré en possession de ces narcotiques, y compris qui les lui a fournis. A cette fin, nous avons fait appel au procureur du Texas Rusty Hardin pour nous aider." L'oxycodone est une substance prohibée par le règlement de la MLB.

De son côté, la franchise californienne, qui l'avait initialement recruté en 2009 et pour qui il jouait en MLB depuis 2014, s'est dite "profondément attristée" de ces révélations et a assuré de sa coopération pleine et entière aux besoins de l'enquête. Tyler Skaggs avait disputé son dernier match le 29 juin et devait participer à la rencontre finale de la série contre les Texas Rangers, prévue le 4 juillet.

Sa disparition a provoqué un vif émoi au sein de la Ligue, où de multiples hommages lui ont été rendus au fil des semaines. Le 12 juillet dernier, à l'occasion du premier match à domicile des Angles depuis sa mort, tous les joueurs de l'équipe portaient un maillot floqué à son numéro, le 45, et sa mère, Debbie Hetman, avait été conviée à effectuer symboliquement le premier lancer. Tyler Skaggs était marié depuis 2018 avec Carli Miles.