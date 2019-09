Mort Jacques Chirac : sa fille de coeur Anh Dao Traxel l'a apprise par la presse

En ce jeudi 26 septembre 2019, le coeur de millions de Français est en peine après l'annonce de la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Alors que l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, doit s'exprimer à 20h à la télévision, plusieurs personnalités sortent du silence. À commencer par Anh Dao Traxel.

Bien que fâchée ces dernières années avec le clan Chirac, celle qui avait été recueillie par Jacques et Bernadette Chirac à la fin des années 1970 a fait part de son chagrin au micro de BFMTV. "Comme tous les Français, j'ai appris sa mort par la presse, par l'AFP, par son gendre [Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, NDLR]. De ma part, en tant que citoyenne et comme tous les Français, on a perdu un grand homme. On parlait toujours de l'Histoire de la France, de De Gaulle, de Mitterrand, mais il y a aussi Chirac", a-t-elle d'abord déclaré.

Très émue, Anh Dao Traxel (62 ans) a poursuivi son hommage avec des trémolos dans la voix, s'aventurant sur un terrain plus personnel. "Comme fille adoptée de Chirac, statut qui durait depuis quarante ans, il y a le côté humaniste. Mon père a un grand coeur, c'est grâce à lui que je suis là. C'est un grand homme, simple, que les Français et moi-même, on aimait comme il était", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Anh Dao Traxel avait été recueillie en 1979 alors qu'elle était âgée de 21 ans par l'ancien couple présidentiel. Elle faisait partie des boat people, des naufragés fuyant le Vietnam dans l'espoir d'une vie meilleure.