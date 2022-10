Mouss Diouf : Que devient sa veuve, tant critiquée, qui avait renoncé à son héritage ?

C'est une disparition qui a choqué et ému tout le monde du spectacle tant Mouss Diouf était aimé et apprécié par toute la profession. En février et juin 2009, l'acteur est victime de deux accidents vasculaires cérébraux qui vont le faire plonger dans un état très grave. Placé en soins intensifs, il finit par s'en sortir, mais après plusieurs mois à se battre, le natif de Dakar au Sénégal perd son combat et le 7 juillet 2012, on apprend la mort du comédien. Un véritable choc pour ses proches et notamment sa femme de l'époque, Sandrine, qui aura été à ses côtés jusqu'au bout.

Ensemble, les amoureux ont eu un garçon, Isaac (17 ans), qui n'a pas eu la chance de beaucoup connaître son père, parti à seulement 47 ans. Après des années de deuil, Sandrine a décidé de se reconstruire, comme elle l'a confié au magazine Gala en février 2021. La mère de famille est aujourd'hui agent dans l'immobilier de luxe à Paris et bien qu'elle vive à Marseille, elle enchaîne les allers-retours avec la capitale pour son métier. "Je travaille beaucoup pour ne pas penser au silence et au vide. Je me suis battue, je ne sais pas où j'ai puisé cette énergie, mais je n'avais pas le choix. Je m'interdisais de craquer devant lui (son fils Isaac), je voulais qu'il voit une maman forte", a-t-elle raconté à nos confrères.

Pour le rassurer, je lui dis qu'une copine est passée. Je ne veux pas qu'il se fasse de soucis pour moi

Un fils qui fait sa fierté puisqu'il a intégré le centre de formation du club de football de la ville d'Istres (Bouches-du-Rhône), mais qui s'inquiète de la solitude qui pèse sur sa mère. "Pour le rassurer, je lui dis qu'une copine est passée. Je ne veux pas qu'il se fasse de soucis pour moi. Il est tout le temps dans la bienveillance et me demande même quand est-ce que je vais me retrouver un chéri", raconte-t-elle. Des paroles qui ont visiblement fait écho, puisque la veuve de Mouss Diouf semble désormais prête à aller de l'avant. "Avec le départ d'Isaac, je démarre une nouvelle vie", lance Sandrine, qui n'a donc pas renoncé au bonheur.