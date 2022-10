Mouss Diouf : Son fils Isaac, 8 ans lors de sa mort, est devenu un grand et beau sportif

Chaque anniversaire est un rappel de plus que Mouss Diouf ne fait plus partie de leur vie. Ce 28 octobre, l'acteur et humoriste aurait fêté ses 58 ans. Un événement auquel ne manqueront pas de penser Sandrine, dernière femme de l'artiste, et Isaac, leur fils aujourd'hui âgé de 18 ans. Dix ans après la disparition de son papa, le jeune homme a bien grandi.

C'est loin des planches et des plateaux de tournage que l'adolescent s'épanouit. Il y a quelque temps, Isaac a choisi d'épouser sérieusement une carrière de footballeur, raison pour laquelle il est inscrit en sport-étude en centre de formation du club de football d'Istres, commune des Bouches-du-Rhône.