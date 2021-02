Mouss Diouf - Son fils Isaac n'arrivait pas à se rendre sur sa tombe : "Je n'aimais pas..."

Sandrine Diouf et son fils Isaac (16 ans) sont unis depuis la mort de Mouss Diouf, le 7 juillet 2012. Bien que proche de sa maman, le jeune homme a pris son envol afin de réaliser son rêve de devenir footballeur. Un quotidien qu'il a détaillé auprès de nos confrères de Gala. Il a également évoqué son regretté papa.

Isaac est inscrit en sport-étude, au centre de formation du club de football d'Istres. Il joue dans l'équipe des moins de 17 ans au niveau national et s'y plaît. Mais Sandrine ne le cache pas, quand on lui a fait cette proposition, son coeur de maman s'est serré car elle savait qu'il s'éloignerait d'elle. Une grande première. L'adolescent est en effet en internat la semaine. "Ca a été dur de couper le cordon, mais il ne pouvait pas refuser cette proposition", a confié la veuve de Mouss Diouf.

Reconnaissant, Isaac a expliqué qu'il ne remercierait jamais assez sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour lui, alors qu'elle "a beaucoup souffert". Tous les soirs, Isaac et elle s'appellent pour se raconter leur journée. "Quand je suis triste, j'évite de le lui dire pour qu'elle ne s'inquiète pas. Même si elle me connaît par coeur et qu'elle sent quand ça ne va pas", a-t-il reconnu.

Au cours de l'entretien, Isaac a également évoqué son père. Il n'avait que 5 ans quand il a été victime de ses deux AVC, en 2009. Il admet auprès de nos confrères qu'il n'a pas beaucoup de souvenirs de lui car il était petit. Mais parfois, on lui parle de Mouss Diouf ou il tombe sur des articles le concernant, de quoi lui réchauffer le coeur.

Cela ne fait que deux ans qu'Isaac a le courage de se rendre sur sa tombe. "Avant, je n'aimais pas", a-t-il précisé. Et quand il le voit à la télévision, il n'éteint plus le poste. Ce qui le peine toujours beaucoup en revanche, c'est la rupture avec ses demi-soeurs Tessa et Selena (nées en 1988 et 1995, d'une précédente relation de Mouss Diouf). Il a bien tenté de renouer un lien en écrivant il y a quatre ans à l'aînée. "Elle était contente et a dit qu'elle essaierait de me recontacter. On a échangé nos réseaux sociaux et ensuite, plus aucune nouvelle", regrette-t-il. Il est en revanche très proche de Gaëtan (26 ans, né de la précédente union de Sandrine).

L'intégralité de l'interview d'Isaac et Sandrine Diouf est à retrouver dans le magazine Gala du 18 février 2021.