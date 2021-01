Mort de Mouss Diouf : De son AVC sur scène à son dernier souffle, le récit plein d'émotion de Booder

Déjà plus de huit ans que Mouss Diouf nous a quittés. Le 7 juillet 2012, après plusieurs jours dans le coma, le comédien connu pour son rôle de Justin N'Guma dans la série Julie Lescaut a rendu l'âme. Pour lui, les ennuis de santé ont débuté en 2009, lorsqu'il a été victime de deux AVC (accidents vasculaires cérébraux). Le premier a eu lieu sur scène, en février de cette même année. Son ami et camarade Booder était présent et raconte avec émotion ces instants difficiles à l'humoriste Jarry dans son Jarry Show sur YouTube.

Mouss Diouf, un AVC sur scène : "Les gens le pensaient bourré"

"J'étais avec lui toute la journée. Et le soir je le quitte pour le laisser se préparer. Il était un peu anxieux parce qu'il revenait sur scène. Il était un peu stressé, un peu pas bien parce qu'il y avait la presse... Tu sais comment on est. Je lui ai dit : 'Écoute, il n'y a que des copains, que des gens qui t'aiment dans la salle. Ne t'inquiète pas, moi je vais rigoler pendant une heure et demie, même si ce n'est pas drôle', se souvient Booder, de son vrai nom Mohammed Benyamna. Puis quand son spectacle commence, il y a un truc qui ne va pas. Il parle d'une manière très bizarre, les gens pensent qu'il est bourré. Moi je suis étonné parce que ce n'est pas quelqu'un qui boit, il ne boit pas d'alcool. Je me suis dit qu'il avait peut-être pris un petit verre de champagne pour se détendre. Mais il n'est pas bien."

Finalement, le rideau tombe et Booder s'en va à la recherche de son camarade en loges. "Pour rire, je lui dis : 'Ça va ? Tu as bu ou quoi ?' Et il me répond qu'il n'a pas bu", poursuit l'humoriste. Finalement, c'est Anthony Kavanagh, comique canadien également présent ce jour-là, qui oriente les proches de Mouss Diouf sur le diagnostic. "Il nous dit qu'il pense que Mouss Diouf fait un AVC. Quelqu'un de la famille d'Anthony avait eu les mêmes symptômes. Les pompiers sont arrivés, c'était son premier AVC", raconte Booder, peinant à cacher sa peine.

Booder auprès de son ami Mouss Diouf "jusqu'à son dernier souffle"

Un premier coup dur pour l'entourage de Mouss Diouf, avant le deuxième AVC survenu en juin de la même année. L'acteur a passé plusieurs mois en soins intensifs, jusqu'en décembre 2009, avant de regagner son domicile en juillet 2011. Au printemps suivant, son épouse Sandrine, mère de leur fils Isaac (16 ans) dont la marraine n'est autre que sa partenaire à l'écran Véronique Genest , indique que son état ne s'améliore pas. Mouss Diouf est mort l'été suivant mais reste vivant pour Booder. "Je pense tout le temps à lui. Il est là, à côté, confie-t-il non sans émotion. Ce n'est pas un producteur, c'est mon père, mon papa (...). Il est toujours là, dans mon coeur, à vie. On a besoin d'un mec qui allume la mèche pour ta carrière, pour moi c'est lui : il a allumé ma mèche et m'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Même quand il était malade, j'étais à son chevet. J'espère qu'il est fier de moi parce que c'est grâce à lui que j'en suis là."

L'émission du Jarry Show avec Booder est à retrouver en intégralité sur YouTube.