Véronique Genest : Tendre hommage à Mouss Diouf, avec son fils Isaac

Déjà huit ans que Mouss Diouf nous a quittés. Mais le comédien reste bien vivant dans le coeur de ceux qui lui étaient chers comme son épouse Sandrine, leur fils Isaac et son amie Véronique Genest. L'héroïne de Julie Lescaut lui a, comme chaque année, rendu hommage sur les réseaux sociaux.

C'est via Instagram et Twitter que la comédienne de 64 ans s'est exprimée. En photo, elle prend la pose tout sourire au côté d'Isaac, né en 2004 et devenu un grand adolescent, qui n'est autre que son filleul. "Le 7 juillet 2012, Mouss ne nous quittait pas vraiment car il laissait à Sandrine et ses amis une magnifique partie de lui : Isaac. Je sais qu'il serait très fier de ce que son garçon est devenu. RIP Mouss, ton rire me manque si souvent", a-t-elle écrit. Un bel hommage de la part de la comédienne qui s'était liée d'amitié avec le défunt après des années à lui donner la réplique dans la célèbre série policière de TF1. En commentaires, les internautes ont été nombreux à réagir à l'anniversaire de la mort de Mouss Diouf, tous témoignant leurs sincères condoléances aux proches de la star.