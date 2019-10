Véronique Genest amincie de 36 kilos : "Je me détestais"

Depuis plusieurs mois, Véronique Genest affiche une silhouette très fortement amincie. L'actrice de 63 ans a perdu 36 kilos grâce, notamment, à l'acupuncture. Pour Gala, la star explique ce qui avait causé sa prise de poids et la manière dont elle a réussi à inverser la vapeur.

Les temps ont été durs pour l'ex-star de TF1, aussi bien du côté personnel que professionnel ces dernières années. Une période difficile pendant laquelle elle s'est laissé aller. Ainsi elle a évoqué plusieurs raisons à sa prise de poids. "À la fois, l'arrêt de Julie Lescaut, le décès de Mouss [Diouf, mort en 2012, NDLR], que j'adorais, et la disparition de mon second frère, après le premier qui est mort du sida. Je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Au fil du temps, j'ai glissé vers l'obésité morbide jusqu'à faire 100 kg pour 1,70 m. (...) Personne ne me voyait comme ça parce que, à ce moment-là, je me suis cachée. Je ne suis plus apparue publiquement. D'ailleurs, dans la rue, les gens ne me reconnaissaient plus", a-t-elle confié au magazine.

Finalement, Véronique Genest trouvera la volonté de remonter la pente après avoir eu des envies suicidaires... "Je ne me supportais plus, je me détestais. J'ai voulu pouvoir marcher correctement alors que je n'y arrivais plus sans m'essouffler. Je suis allée voir un acupunteur-nutritionniste et j'ai changé toutes mes habitudes alimentaires. J'ai arrêté de grignoter. Je me suis limitée à trois repas par jour. Et j'ai perdu 36 kilos", a-t-elle ajouté non sans une certaine fierté.

Depuis, elle a donc remonté la pente et a repris le chemin des plateaux puisqu'on peut la retrouver dans Camping Paradis.

