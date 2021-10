Mouss & Hakim (Zebda) sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro

Les Darons de la Garonne : voilà comment s'intitule le tout nouveau projet de Mouss et Hakim, les deux frères du groupe Zebda. Bien loin de Tomber la chemise mais toujours au sein du même quartier des Minimes à Toulouse, les deux artistes rendent hommage à leur confrère et voisin Claude Nougaro, décédé en 2004.

Mustapha et Hakim Amokrane de leur vrais noms, étaient en concert aux Trois Baudets à Paris, le 7 octobre 2021. Un premier concert depuis bien des années.Leur album Les Darons de la Garonne prend racine dans la fraternité des faubourgs, puisqu'eux et Claude Nougaro ont grandi dans le même quartier des Minimes, se nourrissant ainsi d'une histoire commune.

On retrouvait d'ailleurs un hommage du chanteur à son quartier dans le texte Bottes de banlieue (2002). À leur tour désormais, avec sept textes inédits et parfois inachevés confiés par Hélène Bognon, soeur cadette et éditrice de Claude Nougaro, de relever le défi.

"C'est classe d'avoir des textes de Nougaro !", lançait Hakim lors d'un sujet dédié au journal de France 3 le 6 octobre dernier. "C'est un cadeau. C'est quelque chose de formidable qui a nourri notre envie de créativité, notre besoin d'exigence. Car au-delà de la fierté d'avoir cette proposition, il y a la pression qui est de savoir ce qu'on va faire", reconnaissait son frère Mouss. Tous deux ne cherchaient pas à "faire du Nougaro" mais bien imposer leur propre style avec le plus de sincérité. Un hommage réussi.

Après leur date à Paris, Mouss & Hakim partiront en tournée dans toute la France dès le mois de février 2022 avec dix dates.