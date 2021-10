Diaporama Mouss & Hakim (Zebda) sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro

1 / 11 Mouss & Hakim (Zebda) sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro

2 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim, les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". © Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021 © Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage

5 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage

6 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage

7 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage

8 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage

9 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage

10 / 11 Exclusif - Mouss et Hakim , les deux frères de Zebda sortent un album avec des textes inédits de Claude Nougaro dans le cadre du projet "Les darons de la Garonne". Rendez-vous et concert aux Trois Baudets à Paris le 7 octobre 2021. C'est dans l'intimité de leur studio, aux Minimes, le quartier où ils ont grandi dès l'âge de 7 ans, que Mustapha et Hakim Amokrane ont peaufiné leur nouvel album, "Darons de la Garonne". Leur dernier opus remontait à 2005. Les deux frères issus de Zebda sortiront ce nouveau projet, basé sur des textes inédits de Claude Nougaro, en octobre. © Pierre Perusseau / Bestimage