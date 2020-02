Nabilla attaquée pour son sac Hermès, Laurence Boccolini s'en mêle

C'est un anniversaire dont se souviendra longtemps Nabilla. Pour ses 28 ans, la prochaine animatrice de Love Island s'est vu offrir un sac Hermès de la part de son mari Thomas Vergara. Il ne s'agit pas d'un simple sac puisque celui-ci est considéré comme étant le plus cher et le plus rare au monde. Fabriqué avec de la peau de crocodile, il est estimé à presque 400 000 euros. Une somme qui a indigné nombre d'internautes sur la Toile.

En outre, un compte a pointé du doigt la manière dont Nabilla a exprimé son bonheur sur les réseaux sociaux : "Merveilleux moment de complicité où celle qui reçoit un cadeau le regarde à travers l'écran de son téléphone portable et se filme en train d'étreindre son compagnon. Voici notre époque dans ce qu'elle a de plus répugnant." Une vive critique à laquelle Laurence Boccolini a souhaité ajouter son grain de sel : "Parfois je me filme en train de vérifier si les DLC des Vache qui rit dans le frigo sont encore bonnes ! Ensuite folle de joie je me filme en train de danser une gigue écossaise ma tartine à la main. Parce qu'il est 23h45 et qu'elles sont encore ok jusqu'à minuit", a-t-elle ironisé.

Une petite blague qui n'a pas été du goût de Nabilla, laquelle s'est empressée de répliquer. "Nous ne sommes pas de la même génération, j'ai du respect pour les anciens... Chacun son époque et ses codes, le mépris vous rend très laide, souriez plutôt", a-t-elle lâché, amère. S'en est suivie un improbable règlement de comptes sur Twitter où les deux femmes semblaient déterminées à avoir le dernier mot. "Chère Nabilla, merci de vous intéresser à ma pauvre personne. J'ai 57 ans et j'encaissais déjà les critiques dans mon métier et vous n'étiez pas encore née. Le sens du mot rabaisser vous échappe. Profitez de la vie, de l'amour et des joies des métiers du cuir", s'est défendue Laurence Boccolini, ayant perdu l'envie de rire. Et Nabilla de conclure : "Si vous ne m'aimez pas n'en dégoûtez pas les autres, respectez les plus jeunes et leur manière de communiquer. Maintenant je vous bloque comme ça vous ne porterez plus de jugement sur ma vie."