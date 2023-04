Nabilla Benattia hospitalisée pour une nouvelle opération de chirurgie esthétique : les détails de son changement

Le lundi de Pâques de Nabilla Benattia était quelque peu particulier. Le 10 avril 2023, l'ancienne candidate de télé-réalité a été hospitalisée afin de subir une nouvelle intervention de chirurgie esthétique. Un sujet sur lequel elle s'est confiée hier et ce mardi 11 avril, sur Snapchat.

"Hello hello, tout va bien. C'est fait. Je me suis réveillée de l'anesthésie il y a deux trois heures", a confié la belle brune de 31 ans dans un premier temps, en direct de son lit d'hôpital. Et de préciser qu'avant de faire son arrivée dans l'établissement, elle était "un peu soucieuse". "D'habitude, je n'ai pas peur des anesthésies. Mais j'ai l'impression que depuis que je suis maman, j'ai beaucoup plus peur. Pas pour moi, mais pour mes enfants. Tout s'est très bien passé", a poursuivi la maman de Milann (3 ans) et Leyann (9 mois). Elle a ensuite expliqué qu'elle allait passer là nuit là-bas et que son mari Thomas Vergara lui avait apporté des petites douceurs pour qu'elle soit bien. "Ce mari, je vais le garder toute ma vie", a-t-elle précisé.

Nouvelle opération pour Nabilla

Si certains savaient pour quelle raison Nabilla Benattia était hospitalisée, d'autres ont loupé l'information. A l'occasion d'un questions/réponses, ce mardi 11 avril, une internaute l'a donc questionnée sur la raison de sa venue. "J'avais une prothèse qui s'était retournée et en fait, j'avais un sein qui était beaucoup plus plat. Mais pas de fou non plus. Moi je le voyais. En plus, j'ai fait réduire ma poitrine d'une taille, parce que je ne pouvais pas faire plus. Quand on a des prothèses qui sont déjà grosses, on ne peut pas trop réduire. Une grosse poche avec un petit truc dedans, ça n'aurait pas été esthétique. Puis si la prothèse est trop petite et que la poche est élargie, ça flotte et ça peut se retourner. Je voulais encore plus petit, mais ce n'était pas possible. (...) J'avais envie de réduire un peu, donc je suis trop contente. Et j'ai réglé mon petit souci aussi", a donc expliqué la jeune femme.

Afin de rassurer sa communauté, elle a confié que le souci qu'elle avait eu n'était "pas grave du tout" et qu'il était bel et bien réglé. Puis, elle a promis de dévoiler le résultat dès que possible. "Je n'ai pas mal quand je suis allongée, mais quand je me lève j'ai trop mal. C'est une dinguerie", a-t-elle aussi avoué. De quoi satisfaire la curiosité de sa communauté.