Nabilla et Thomas Vergara en vacances aux Seychelles : des images de leur villa de luxe dévoilées

Nabilla Benattia s'est offert des vacances en famille. L'ancienne candidate emblématique de télé-réalité a en effet quitté sa maison de Dubaï afin de s'envoler pour les Seychelles. Un voyage qu'elle partage bien entendu avec ses abonnés, sur Snapchat. L'occasion de découvrir sa belle villa sur place.

Changement d'air pour la famille Vergara. Le 18 mars 2023, la belle brune de 31 ans a révélé qu'avec son mari Thomas Vergara et leurs enfants Milann et Leyann (3 ans et 9 mois), ils avaient posé leurs valises aux Seychelles. Et leur première journée ne s'est pas passée comme prévu. La pluie s'est en effet invitée, leur laissant craindre le pire. Fort heureusement le lendemain, le soleil était au rendez-vous comme l'a dévoilé la mère de famille. La jeune femme s'est filmée pour le plus grand bonheur de sa communauté. Et au passage, Nabilla Benattia a souhaité dévoiler la villa qu'il avait choisie.

Une superbe villa aux Seychelles

Attention les yeux, cela va vous éblouir. Pour l'occasion, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont en effet vu les choses en grand. Ils ont pris une belle villa sur l'eau avec un grand salon. Deux canapés s'y trouvent, ainsi qu'une belle table en verre et une sorte de baie au sol pour voir ce qu'il se passe dans la mer. Une grande télé trône sur un beau meuble, si jamais la belle famille souhaite se détendre un peu devant un film ou un dessin animé.

Les tourtereaux ont également un bel extérieur. Une sorte de ponton sur lequel se trouve une table où travaillait le père de famille. Bien évidemment, Nabilla Benattia, Thomas Vergara et leurs enfants peuvent également profiter d'une belle piscine. Des images qui en ont mis plein la vue aux internautes et qui sont disponibles dans le diaporama.

Nul doute que les tourtereaux continueront à partager leurs vacances et donc, à faire rêver leur communauté dans les jours à venir.