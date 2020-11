Nabilla opérée des fesses en Ukraine ? Prothèses, injections... la vérité sur son postérieur

En début de semaine, Nabilla a posé ses valises à Kiev, en Ukraine, pour y subir une nouvelle intervention chirurgicale. La maman de Milann (1 an), gênée par la cicatrice de sa césarienne, a souhaité y remédier. Pour cela, elle a accepté d'être opérée sous anesthésie générale dans une clinique de luxe. Déjà sur pieds mardi 17 novembre 2020, la brunette de 28 ans a pu reprendre ses bonnes habitudes et donner de ses nouvelles à ses millions de followers. Et, sur Snapchat, elle a tenu à répondre à certaines rumeurs.

"Il y en a sur Twitter, c'est des psychopathes. Ils disent 'ouais je suis sûre qu'elle est allée refaire ses fesses'", a-t-elle eu la surprise de constater. Des rumeurs qui ont plutôt fait sourire la femme de Thomas Vergara, et pour cause, elle est complètement fan de son postérieur. "Alors je vous explique, mes fesses, je les kiffe vraiment, je les trouve magnifiques, par rapport à ma taille et tout c'est trop beau ! Je kiffe mes fesses, je kiffe mon corps, je me trouve un peu trop mince parfois mais je m'aime !", assume-t-elle en se filmant sous toutes les coutures.

Je suis très bien comme je suis

Ainsi, pas question pour elle de passer sur le billard pour corriger cette partie de son corps, à l'instar d'autres candidates de télé-réalité. "Refaire mes fesses non ! J'avais fait des petites injections il y a 4-5 ans, ça m'a suffit. Mettre des prothèses, jamais de la vie ! Je trouve que le résultat n'est pas naturel mais chacun fait ce qu'il veut. En plus de ça, soyons honnêtes, je n'en ai pas besoin. Vous voulez qu'elles soient comment ? Je ne veux pas ressembler à un cyborg, je n'ai pas envie d'être disproportionnée, je suis très bien comme je suis, donc arrêtez de tout le temps chercher la petite bête", a-t-elle poursuivi.

Nabilla n'est pas la seule à qui l'on prête des opérations fictives. Thomas Vergara est lui aussi suspecté d'avoir succombé au bistouri, ce qui amuse beaucoup le couple. "Par contre il y en a qui vous cache quelque chose... Il a refait son menton ! Il est bien pointu c'est trop beau, et oui il a refait son nez pour la deuxième fois !", fait semblant de balancer la starlette. "Parce que lui aussi on l'attaque on dit qu'il a refait son nez, c'est un truc de fou en fait, comme si les mecs refaisaient leur nez...", conclut-elle plus sérieusement.