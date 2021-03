Nadège Beausson-Diagne mariée à Geoffroy, malvoyant : "On ne m'a jamais regardée comme lui"

Derrière son côté un peu déluré, Nadège Beausson-Diagne est une véritable sensible. La comédienne de 48 ans a surtout beaucoup d'amour à revendre. Du moins, spécialement pour celui qui partage sa vie, Geoffroy Tekeyan. Depuis 2015, l'inoubliable Sara Douala dans Plus belle la vie est amoureuse de ce musicien, compositeur, bassiste, guitariste et chanteur qui a la particularité d'être malvoyant. Fous l'un de l'autre, ils se sont mariés deux ans plus tard, en 2017, à la mairie du 19e arrondissement de Paris.

"On s'est rencontrés en travaillant ensemble et pour une fois j'étais à 100% moi-même. Il m'a vu tantôt chiante, tantôt sympa. Et on s'est plu immédiatement, sans faux-semblant, sans les artifices du jeu de la séduction. C'est un homme gentil que la bassesse étonne. Un homme qui a un problème de décollement de rétine et qui me regarde cependant comme aucun autre ne m'a jamais regardée. Parce qu'il le fait avec son coeur", a déclaré la comédienne dans les pages du magazine Gala.

Nadège Beausson-Diagne aura mis du temps à trouver la perle rare, la faute aux lourds traumatismes dont elle a souffert depuis sa jeunesse. En effet, la comédienne a été violée à plusieurs reprises. D'abord lorsqu'elle n'était âgée que de 9 ans, par le fiancé d'une amie de sa mère. Puis à l'âge de 35 ans, lorsqu'elle se trouvait sur un tournage en Centrafrique. Des événements dramatiques qui lui ont donné des envies de se suicide. "Geoffroy est le premier amoureux qui s'est comporté de façon bienveillante et saine avec moi", a-t-elle souligné. À ses côtés, elle a pu se libérer de son passé. "Il fallait que l'homme de ma vie soit capable de comprendre ce que j'appelle mes vagues, mes tsunamis momentanés, qui sont des périodes de mal-être mais qui finissent pas s'estomper. Il est le seul avec lequel je puisse envisager enfin un avenir", a-t-elle confié. D'ailleurs, le couple espère désormais avoir un enfant.