Nadège Beausson-Diagne violée à 9 ans : "J'ai fait des tentatives de suicide"

La parole continue de se libérer sur les réseaux sociaux. Alors que le sacre de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur pour le film J'accuse aux César fait polémique depuis vendredi soir, les personnalités publiques dénoncent toujours plus les violences sexuelles, à l'image de Nadège Beausson-Diagne. La comédienne, notamment vue dans Plus belle la vie, a tenu à faire part de sa propre expérience dramatique.

En effet, sur Twitter lundi 2 mars 2020, elle a révélé qu'elle avait été violée alors qu'elle n'avait que 9 ans. "Viol 1- J'avais 9 ans. Le fiancé d'une amie de ma mère m'a violée régulièrement en me disant que c'était notre secret, de ne surtout pas le dire à ma mère. J'ai cru que j'allais mourir, je me rappelle de cette douleur. Je n'ai rien dit", lit-on. Nadège Beausson-Diagne a choisi d'accompagner ce message du hashtag #jesuisunevictime. Quelques minutes plus tard, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste relate les conséquences terribles de cette agression sur sa vie. "Je me suis autodétruite pendant des années, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai maltraité ce corps que je haïssais à cause des viols."

En faisant ces confidences déchirantes, l'actrice de 47 ans a pu compter sur le soutien de la twittosphère. Nombre d'internautes ont apporté leurs témoignages bouleversants ou lui ont adressé des messages bienveillants. "Vous êtes une guerrière", "C'est très courageux d'en parler", "Vous êtes une femme d'une grande force et d'une beauté éclatante". En réponse d'un commentaire, Nadège Beausson-Diagne remercie ses longues séances de psychanalyse qui l'ont aidée à s'en sortir. Si cette nouvelle fait l'effet d'une bombe, ce n'est pourtant pas la première fois qu'elle avoue avoir été victime d'abus. Déjà en mars 2019, elle expliquait avoir été harcelée sexuellement lors de tournages qui se déroulaient en Afrique.