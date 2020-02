Natalie Portman, Keira Knightley... Ces stars qui se ressemblent !

Selon la science, la probabilité d'avoir un sosie est de 135 sur 7 milliards d'habitants, pourtant, les ressemblances sont parfois flagrantes entre certains individus ! Et c'est encore plus troublant lorsque le destin de certains connaît les mêmes similarités... Prenez par exemple les actrices Natalie Portman et Keira Knightley...

Chez les stars on dénombre quelques dopplegängers (Jeffrey Dean Morgan et Javier Bardem en tête) et que ce soit des chanteurs, musiciens, acteurs ou animateurs, les ressemblances dépassent même les frontières.

Aviez-vous déjà remarqué que Guillaume Canet avait un air de Patrick Dempsey ? Et que l'actrice Delphine Chanéac était notre Cameron Diaz à la française ? Encore plus de ressemblances intrigantes à découvrir dans notre vidéo ci-dessus.