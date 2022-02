Nathalie Andreani encouragée par sa famille à poser nue : le rôle particulier de sa fille Eve

En 2014, Nathalie Andreani s'est fait connaître du grand public en participant à la huitième saison de Secret Story. À l'époque, elle faisait sensation en se présentant en tant que cougar au bras de son petit ami Vivian. Mais aujourd'hui, la jolie brune de 51 ans rencontre du succès grâce à ses activités sur la Toile. Elle y propose des photos ou des vidéos dénudées d'elle. Un business qui lui rapporte entre 100 et 150 000 euros de chiffres d'affaire mensuel comme elle l'a confié dans un reportage pour Sept à Huit diffusé dimanche 20 février 2022 et consacré au "strip-tease en ligne".

Pour assurer ce genre de revenus, Nathalie Andreani ne lésine pas sur les efforts et passe deux heures à la salle de sport par jour. "C'est indispensable, le corps reste une vitrine pour moi, c'est mon élément de travail donc je ne peux pas me permettre de prendre 5 kilos, de me laisser aller, c'est impossible. Les filles de 20-25 ans qui ont des jeunes corps sportifs, il y en a partout. Les femmes de mon âge, c'est plus compliqué", est-elle obligée de reconnaître.

Nathalie Andreani a volontiers adopté une hygiène de vie irréprochable lorsqu'elle a compris que sa carrière de commerçante ne lui permettrait jamais d'obtenir autant d'argent que son travail en ligne. Surtout au moment de la crise sanitaire en 2020, où elle a dû fermer ses deux boutiques de prêt-à-porter à Bastia pendant quelques mois. "Ça a été catastrophique, donc j'ai commencé à me mettre sur les plateformes pour gagner un peu plus de sous. Et c'est vrai que les plateformes ont vraiment pris le dessus", a-t-elle confié face caméra. À tel point qu'aujourd'hui, elle envisage de vendre ses magasins.

Une entreprise familiale

Il faut dire que Nathalie a même créé sa propre plateforme baptisée Dresscode, avec l'aide de toute sa famille. En effet, elle peut compter sur l'aide de ses deux filles, dont Eve, sa cadette de 24 ans. Payée au SMIC, elle est sollicitée pour prendre en photo sa mère en lingerie mais aussi pour faire la publicité de son site sur les réseaux sociaux. "Ça ne me gêne pas, c'est joli, je ne trouve pas ça vulgaire, elle est couverte, elle n'est pas toute nue. C'est seulement des photos, elle peut en faire ce qu'elle veut", a estimé la jeune femme.

Dans l'entreprise, Nathalie Andreani est également soutenue par son frère Jean-François qui la conseille depuis ses débuts. "C'était important, au niveau de ma structure familiale, que tout le monde soit d'accord. Que ce soit mes parents, mon frère, mes enfants... Après les autres, je m'en fous. Il ne fallait pas que je reste seule là-dedans, parce que toute seule je n'aurais pas été aussi loin", reconnaît la quinquagénaire. "Je suis fier d'elle pour une raison très simple : elle a beaucoup de dignité et elle assume ce qu'elle fait", a de son côté souligné son frère pour conclure.