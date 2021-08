Vivian et Nathalie (Secret Story), l'ex-couple se retrouve : mise au point après leur folle soirée

Ils ont intégré ensemble la Maison des secrets en 2014. Nathalie Andreani et Vivian Grimigni, de 20 ans son cadet, étaient en couple et avaient pour mission de le cacher. Depuis Secret Story, le temps a coulé sous les ponts. La belle cougar et le jeune candidat de télé-réalité se sont séparés. Mais dimanche 15 août 2021, ils se sont retrouvés au même endroit en Corse... Des retrouvailles qui ont laissé libre court à l'imagination des fans du couple phare.

C'est au Sun, discothèque connue d'Ajaccio, que les deux exs ont passé la soirée. Mais ils ne s'y sont croisés qu'en qualité d'amis, comme l'assure Vivian en story sur son compte Instagram lundi 16 août 2021. "Je reçois des messages de malades, de gens fous. Oui, il y avait Nathalie au Sun d'Ajaccio, oui j'y étais aussi. J'y suis tous les soirs en même temps. A un moment donné, il fallait bien que ça tombe. Elle, ça fait peut-être trois jours qu'elle est en Corse. On s'est vu, oui. Mais chacun est rentré de son côté, chacun fait sa vie, on est vraiment amis, il n'y a rien de plus. Chacun est venu de son côté, il faut arrêter de nous inventer une vie", lance-t-il, mettant fin aux rumeurs les disant de nouveau en couple.

Aussi, même s'il est séparé de la belle Eva Ducci, Vivian Grimigni a reçu d'autres messages et commentaires d'internautes estimant qu'il "manque de respect" à la jolie blonde en retrouvant ainsi Nathalie Andreani peu après leur rupture. "C'est n'importe quoi, balaye-t-il. Le Sun, tout le monde y va. Il fallait bien qu'on s'y croise. J'ai vu mon ex, avec qui je m'entends bien, en boîte, je lui ai dit bonjour. Je ne vais pas lui cracher dessus !"

Une mise au point claire ! En bref, Vivian Grimigni et Nathalie Andreani sont restés en bons termes et ont passé une belle soirée en Corse, chacun accompagné de ses amis !