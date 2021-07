Eva Ducci "en pleurs" et "insultée" par Vivian, elle confirme leur rupture

Alors qu'ils venaient de se réconcilier il y a tout juste quelques mois, Eva Ducci et Vivian Grimigni se sont une nouvelle fois séparés. Le candidat de La Villa des Coeurs brisés n'aurait pas supporté qu'Eva sorte à une soirée entre filles et l'aurait même accusée de l'avoir trompé avec un autre homme. Insultée par de nombreux internautes prenant la défense de Vivian, Eva a rapidement pris la parole sur Instagram afin que les abonnés aient enfin sa version de l'histoire. Le 4 juillet 2021, elle explique : "Je suis obligée de prendre la parole je pense que vous savez que je ne suis plus en couple. Je vais rétablir la vérité..."

Partie avec sa soeur et sa meilleure amie en soirée, Eva lui avait envoyé un texto afin de lui souhaiter une bonne soirée mais aussi pour le prévenir qu'elle l'appellerait le lendemain matin. "Il ne m'a pas écrit et il ne me répond pas" raconte-elle. Le lendemain, c'est le drame. Eva reçoit un message vocal de Vivian "horrible et rempli de haine" dans lequel il l'insulte et la traite de tous les noms. À bout de nerfs, le jeune homme insulte également sa soeur au téléphone. Alors qu'elle était "en pleurs", Eva découvre par la suite sur les réseaux sociaux que Vivian a fait plusieurs publications où il annonce leur séparation et où il sous-entend qu'elle l'aurait trompée avec un autre homme.

Plus jamais...

En réalité, Vivian se serait arrangé pour avoir les numéros des serveurs du bar où se trouvait Eva et tenter de l'espionner tout au long de la soirée. Les serveurs auraient ensuite raconté à Vivian que deux hommes auraient rejoint Eva à la fin de la soirée. Or, il s'agissait du chéri de la soeur d'Eva et d'un de ses amis, non de deux hommes rencontrés au hasard et sûrement pas d'hommes ayant dragué la jolie blonde.

"Extrêmement blessée" par le comportement agressif de Vivian et par toutes les insultes reçues sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir trompé Vivian, la jeune femme assure qu'elle ne compte désormais plus jamais se remettre avec le candidat de télé-réalité. "Il n'y aura jamais de retour entre lui et moi, plus jamais je ne le reverrai de ma vie (...) On dirait que je n'ai pas le droit de vivre, vous n'imaginez même pas la peine que ça m'a fait" révèle-t-elle.

Je suis très très possessif

De son côté, Vivian a admis s'être trompé et avoir fait fausse route sur l'infidélité d'Eva. "Bon, elle est allée en soirée, c'était juste des amis à sa soeur. J'ai vrillé sur le coup. Quand quelque chose m'appartient je suis très très possessif, elle n'a rien fait de mal, même si on s'aime c'est la vie c'est comme ça", a déclaré le jeune homme, réalisant l'énorme erreur qu'il venait de commettre.

Pour rappel, Vivian Grimigni et Eva Ducci avaient officialisé leur relation en octobre 2020 après s'être rencontrés dans La Villa des Coeurs Brisés. À peine deux mois plus tard, ils annonçaient leur séparation. Après un break de quelques mois, ils annonçaient être de nouveau ensemble en mai 2021. La réconciliation fut malheureusement, de très courte durée...