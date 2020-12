Vivian Grimigni (Secret Story) célibataire : avec sa belle Eva, c'est déjà fini !

L'amour dure trois ans... ou moins pour Vivian Grimigni. L'ancien candidat phare de la huitième saison de Secret Story en 2014 a rompu avec sa compagne, Eva Ducci. Une rupture qui survient deux mois après l'officialisation du couple sur Instagram. Et ce lundi 14 décembre 2020, c'est toujours sur le réseau social qu'ils annoncent leur séparation.

Au cours d'une session questions/réponses avec ses 160 000 followers, la jolie blonde a été questionnée sur son célibat. "Ça, je ne peux pas le nier. Oui, je suis célibataire", a-t-elle répondu. Plus encore, la belle Eva Ducci a révélé quel type d'homme pourrait la faire craquer. Celui qui fera chavirer son coeur devra être "intelligent, drôle, ouvert d'esprit, atypique, ambitieux, attentionné". Et d'ajouter : "Je n'ai pas de style physique, j'aime les gens qui sortent de l'ordinaire."

Dans la foulée, Vivian Grimigni s'est lui aussi prêté au jeu des questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram. Et, sans surprise, certains lui ont demandé s'il était lui aussi célibataire. "La personne concernée a déjà répondu à ma place, donc plus besoin de dire que oui", a écrit l'ancien amoureux de Nathalie Andreani avec qui il avait intégré la Maison des secrets. Enfin, d'autres se sont intéressés à la raison de cette rupture inattendue. "Je ne sais pas pourquoi en amour ça finit toujours comme ça", regrette-t-il.

C'est une belle histoire qui se termine déjà. Rappelons que la belle Eva Ducci est également candidate de télé-réalité, aperçue dans 10 Couples parfaits ou encore La Villa des coeurs brisés. Et avant de tomber sous le charme de Vivian, la jeune femme de 23 ans avait été au coeur de folles rumeurs la disant en couple avec le chanteur Gims. "On était en bons termes, mais il y a eu beaucoup de rumeurs sur nous. Comme quoi on avait une liaison. Ça a commencé à faire beaucoup d'histoires donc j'ai préféré mettre un terme à notre 'relation'", avait confié celle qui a vécu une histoire d'amour avec Sébastien Dubois, également candidat de télé-réalité.