Eva Ducci (10 Couples Parfaits) et Gims, les rumeurs d'une liaison : pourquoi ils "ne se parlent plus"...

Kelly Vedovelli n'est pas la seule personnalité à avoir eu la chance de tourner un clip avec Gims. Eva Ducci a aussi été recrutée par le rappeur de 34 ans pour faire une apparition dans son clip Miami Vice, dévoilé en avril 2019. Un projet que la candidate de 10 Couples Parfaits (TFX) a évoqué auprès de Sam Zirah. L'occasion de découvrir sa "relation" avec le chanteur.

"De base, à côté des Cours Florent, j'étais modèle. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de clips", a tout d'abord confié la compagne de Vivian. Elle a ensuite dévoilé comment l'époux de DemDem et elle s'étaient rencontrés : "C'était dans une boîte de nuit près de chez moi, en Corse. Il m'a repérée de loin, je ne passe pas inaperçue en soirée. (...) Il a proposé que je tourne dans ce clip et j'ai dit oui direct. Il est très gentil, très simple. Il est super drôle." Eva Ducci garde donc un très bon souvenir de cette collaboration. Malheureusement, elle a été entachée par quelques ragots : "On était en bons termes, mais il y a eu beaucoup de rumeurs sur nous. Comme quoi on avait une liaison. Ca a commencé à faire beaucoup d'histoires donc j'ai préféré mettre un terme à notre 'relation.'"

Ces rumeurs ont commencé quand des personnes ont vu Maître Gims et Eva Ducci ensemble lors de leur rencontre en boîte de nuit. Le fait qu'elle soit à la même table que lui avait beaucoup fait parler. "Toute la Corse en parlait déjà. Et ensuite j'étais dans son clip, donc ça a fait encore plus parler", a précisé la belle blonde de 23 ans transformée par la chirurgie. Ne souhaitant pas être au coeur de polémiques inutiles, l'ex de Sebastien Dubois a préféré s'éloigner du chanteur : "Je lui ai dit que c'état mieux pour lui, pour sa femme, pour sa famille et aussi pour moi qu'on ne se parle plus. Ces rumeurs étaient infondées." Depuis, ils ne se sont donc plus jamais parlés.