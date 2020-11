Eva Ducci (10 Couples Parfaits) méconnaissable grâce à la chirurgie : les photos avant / après

Eva Ducci l'assure : elle est naturelle. La candidate de 10 Couples parfaits (TFX) ne fait pas de chichis et est une personne simple. Mais elle reconnaît qu'au niveau physique, elle est superficielle. Lors d'une interview pour Sam Zirah, la compagne de Vivian a révélé toutes les opérations de chirurgie esthétique qu'elle avait subies et a dévoilé deux photos d'elle avant de passer sous le bistouri.

"Je suis blonde, je me maquille, je fais des injections aux lèvres, j'ai un boule surdimensionné. On peut dire que je ne passe pas inaperçue", a-t-elle tout d'abord confié. Et on ne peut que lui donner raison ! Dès son arrivée dans la villa de 10 Couples parfaits, la jeune femme de 23 ans s'est fait remarquer pour son physique. Elle n'a donc pas échappé à une question sur ses opérations. "J'ai fait deux lipofilling à la base [qui consiste à prendre la graisse d'une partie du corps pour la réinjecter dans une autre, NDLR]. La première fois c'était très naturel, mais j'ai voulu refaire, toujours plus. Et ce n'est pas ce que je voulais vraiment. C'était trop gros sur les côtés. Donc en juin j'ai encore eu une opération pour enlever mais ça n'a pas marché, rien n'a changé", a-t-elle reconnu.

Bien qu'elle n'ait pas eu le résultat escompté, Eva Ducci assume ses formes pulpeuses, malgré quelques moqueries dont elle fait l'objet. Elle va tout de même tenter de repasser sur le billard pour "enlever encore" de la graisse au niveau du fessier. "Pour enlever on fait une liposuccion. On m'a déjà liposucé le ventre et les cuisses, c'est bien ça ne fait pas de vagues ou quoi que ce soit. Ca fait très naturel. Je voulais refaire mon nez mais je me suis dit que c'était trop", a poursuivi la jeune femme que l'on retrouvera prochainement dans La Villa des coeurs brisés.

Eva Ducci méconnaissable avant chirurgie

Eva a ensuite expliqué pour quelle raison elle avait décidé de passer par la case chirurgie : "La bouche c'était un complexe, je la trouvais trop petite. A la base, je l'avais fait tatouer mais ça ne suffisait pas. Je voulais plus gros. Et pour le lipofeeling... J'avais un corps éclaté je trouve. Mes hanches étaient trop hautes. J'aime vraiment la culotte de cheval. Ma famille me dit que j'étais mieux avant mais je me préfère comme ça."

Afin que le public se fasse un avis, la candidate de télé-réalité a accepté de dévoiler deux photos d'elle avant chirurgie. Sur la première, on la découvre de dos, avec un jean blanc, le regard tourné vers l'objectif. L'occasion de découvrir qu'elle avait déjà des petites formes. Sur la seconde, on peut davantage voir son visage et donc, ses lèvres qui étaient plus fines à l'époque. On peut le dire sur ces clichés, Eva est méconnaissable !