Vivian séparé d'Eva Ducci : mise au point cinglante sur leur rupture

Très en colère contre son ex Vivian, Eva Ducci a fait une mise au point cinglante sur leur rupture. En story Instagram, celle qui s'est mise en couple avec Vivian dans l'émission La Villa des Coeurs Brisés 6 (diffusée à partir du 14 février 2021 sur TFX) a raconté toutes les mésaventures qu'il lui aurait fait subir. Après avoir dévoilé que l'ex de Beverly ne l'embrassait jamais avec la langue mais lui faisait uniquement des "smacks", Eva a confié que Vivian l'aurait bloquée sur tous les réseaux sociaux. Selon elle, il lui aurait menti sur ses sentiments et ne l'aurait jamais aimée.

"Lui tout ce qui lui importe c'est qu'on ait une belle histoire à la télé... Moi je suis au bout de ma vie. Il fait sa victime donc je vais l'ouvrir. Lui il s'énervait parce que je disais qu'il m'embrassait jamais bah c'est la vérité. Il m'a bloquée de partout. Il faut arrêter de prendre ses abonnés pour des cons et assumer qui on est", indique la jeune femme.

Convaincue que Vivian s'est servi d'elle, Eva explique qu'il l'aurait larguée dès le lendemain du tournage par mémo vocal. "Il ne veut plus de moi ça c'était dès le lendemain du tournage il ne m'aime pas. (...) Il a dit que j'étais un "poison" pour lui", dit-elle, peinée.

Auparavant déterminée à récupérer Vivian et à le reconquérir, elle confie également qu'elle aurait essayé de le recontacter plusieurs fois, sans succès. Traitée comme une pestiférée par son ex, Eva a du mal à tourner la page et à oublier cette histoire d'amour qu'elle qualifie de "magnifique". "Je suis revenue vers lui plusieurs fois mais je ne comprends pas...", déclare la jeune femme qui semble malgré tout se résigner à cette séparation.

Pour rappel, Vivian Grimigni et Eva Ducci avaient officialisé leur relation en octobre 2020. À peine deux mois plus tard, ils annonçaient leur rupture.