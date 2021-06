Eva Ducci (La Villa 6) opérée des fesses : "4 litres de graisse" en moins, Vivian dévoile le résultat

Et de 4 ! Eva Ducci a décidé de subir une quatrième opération de chirurgie esthétique au niveau de ses fesses. Mais contrairement à plusieurs candidates de télé-réalité comme Jessica Thivenin ou Milla Jasmine qui ont fait gonfler le volume de leur postérieur grâce au bistouri, Eva a de son côté préféré réduire sa taille.

Le 11 juin 2021, Vivian a dévoilé les premières images du résultat de cette nouvelle opération, visiblement très douloureuse. Un brin moqueur, le candidat de la Villa des Coeurs Brisés a filmé sa chérie dans les couloirs de la clinique, habillée avec une gaine noire et un pyjama rose. "Et nous voici en direct avec la marathonienne Eva Ducci", déclare-t-il, ne manquant pas de rire face à la démarche spéciale d'Eva. "Le pire c'est qu'à la Bataille des Couples elle était aussi rapide aux épreuves sauf qu'elle s'était pas faite opérer", ajoute Vivian (Eva et Vivian participent à la Bataille des Couples 3).

Quelques minutes plus tard, le candidat de télé-réalité a tenu à remercier le chirurgien qui a opéré Eva : "Docteur je vous remercie pour tout vraiment, merci. Eva a vraiment des fesses très très belles, elle est très contente, elle avait très peur ça fait sa quatrième opération, elle avait fait trois opérations en France et la quatrième bah voilà". "Je suis très heureux qu'elle soit contente", répond ensuite le chirurgien. Il y a quelques jours, celui-ci avait confié avoir retiré "4 litres de graisse" des fesses d'Eva et lui avait conseillé de nombreuses séances de drainage afin que son postérieur dégonfle correctement.