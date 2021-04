Jessica Thivenin "disproportionnée" à cause de la chirurgie : sa dernière photo fait jaser, elle réagit

Jessica Thivenin ne pourrait pas être plus heureuse. Un an après la naissance de son fils Maylone, elle va prochainement accueillir son deuxième enfant avec Thibault Garcia . Et malgré les craintes d'alitement, la jolie blonde de 31 ans semble vivre une grossesse aussi sereine que possible. Chose qui s'avère plus difficile lorsque les internautes s'en mêlent. Ces derniers ne manquent pas de jugements à son égard depuis l'annonce de l'heureux événement en janvier dernier. Mais plus récemment, c'est son physique qui fait beaucoup jaser. Et pour cause, alors qu'elle a entamé son deuxième trimestre, Jessica Thivenin n'a toujours pas les formes d'une femme enceinte, contrairement à sa copine Stéphanie Durant par exemple. Ainsi, chacune de ses apparitions sur Instagram lui vaut de recevoir des commentaires désagréables.

Jeudi 22 avril 2021, Jessica Thivenin a d'ailleurs partagé une photo d'elle en maillot de bain très commentée pour laquelle, elle-même s'amuse de l'étrangeté de sa posture. "J'ai plus de tétés et de fesses que de ventre mais je suis trop fière de mon mini bidou quand même !!", a-t-elle légendé. De leurs côtés, les internautes ont justement été interpellés par ses fesses, et l'ont soupçonné d'avoir voulu les retoucher. "Il y a un problème sur la photo au niveau des fesses, dommage", "Disproportionnée !", "Euh tu es magnifique mais là le Photoshop est flagrant", "La prothèse est en train de s'échapper je crois", "Ta posture est bizarre", "On en parle de cette cambrure exagérée ?", a-t-on commenté en masse.