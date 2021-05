Vivian Grimigni (Secret Story) réconcilié avec Eva Ducci : photo et mots d'amour pour officialiser

Pour rappel, Vivian Grimigni et Eva Ducci avaient officialisé leur relation en octobre 2020. À peine deux mois plus tard, ils annonçaient leur séparation. La jeune femme de 23 ans révélait alors que Vivian lui aurait menti sur ses sentiments et ne l'aurait jamais aimée. "Lui tout ce qui lui importe c'est qu'on ait une belle histoire à la télé... Moi je suis au bout de ma vie. Il fait sa victime donc je vais l'ouvrir. Lui il s'énervait parce que je disais qu'il m'embrassait jamais bah c'est la vérité. Il m'a bloquée de partout. Il faut arrêter de prendre ses abonnés pour des cons et assumer qui on est", lâchait-elle, cinglante.

Les téléspectateurs ont appris à connaître Eva Ducci dans la saison 4 de 10 Couples parfaits (2020). Elle y avait retrouvé son ancien compagnon Sébastien Dubois et, après une brève romance, ils avaient de nouveau rompu. Elle a également vécu une courte histoire avec Anthony. Quant à Vivian, après son histoire d'amour avec Nathalie, il a été engagé dans une relation très sérieuse avec Beverly.