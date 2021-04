Nathalie Andreani répond aux accusations de prostitution : "Je suis en pleine maturité sexuelle !"

Elle est parfaitement à l'aise avec son corps, alors pourquoi se priver des plaisirs que la vie lui offre ? C'est ce qu'a expliqué Nathalie Andreani, ancienne vedette de l'émission Secret Story entre autres, dans le programme Envie. Malika Ménard, auteure de l'ouvrage Fuck les complexes, invite dans ce show des femmes pour évoquer une sexualité sans tabou, ce que l'ex de Vivian Grimigni fait à la perfection depuis de nombreux mois. L'étiquette de cougar, qui lui est imposée puisqu'elle s'affiche avec de très jeunes hommes, elle l'assume d'ailleurs complètement.

J'ai 50 ans, je suis en pleine maturité sexuelle

Son histoire avec Vivian est terminée depuis belle lurette, mais Nathalie Andreani continue à apprécier la compagnie de ces messieurs, encore davantage s'ils ont quinze ans de moins qu'elle. Elle regrette, en revanche, de ne plus être très surprise au lit. "J'ai 50 ans, je suis en pleine maturité sexuelle, je profite, je m'amuse et je découvre des choses que je n'ai jamais découvert avant, a-t-elle précisé. Moi je travaille beaucoup pour entretenir mon corps et quand je suis au lit avec un homme, je n'ai aucun complexe. Je n'ai pas honte de dire à un homme, quand ça se passe mal au lit, de me laisser faire pour que je prenne les choses en main."

Et dire qu'à 30 ans, elle n'était pas à l'aise avec son corps ! Cette appétence pour la sensualité, ce goût de la chair et de la luxure, Nathalie Andreani en a aujourd'hui fait un métier. Sur son compte Instagram, passé malicieusement en privé, la candidate de télé-réalité dévoile ses courbes fabuleuses dans diverses lingeries, pour le plus grand plaisir de ses followers. Encouragée par ses filles, elle en montre encore davantage sur d'autres plateformes, à l'exemple de Mym ou Onlyfans, et n'hésite pas à faire la promotion de jeunes délicieuses inconnues. Quand on lui reproche de s'adonner à la prostitution, elle est ferme, en revanche : un regard sur les textes de loi prouve effectivement le contraire...