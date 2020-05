Nathalie (Secret Story): Sucre, string et célibat, confidences confinées (EXCLU)

Nathalie n'en est pas à son premier confinement ! Souvenez-vous, en 2014, la belle quadragénaire se révélait aux yeux du grand public en participant à Secret Story. Devenue influenceuse et femme d'affaires, elle se retrouve comme la majorité des Français enfermée chez elle, en Corse, à attendre la "libération". À cette occasion, Purepeople.com a pris de ses nouvelles à travers une interview spéciale où l'ancienne candidate de télé-réalité s'est amusée à comparer ces deux expériences bien différentes.

Pour commencer, contrairement à Secret Story où elle était en couple à l'époque avec Vivian, c'est seule qu'elle vit aujourd'hui son confinement. Une situation qu'elle accepte sans problème, d'autant plus qu'elle n'aimerait justement pas se retrouver collée avec un compagnon en ce moment. "Je pense que ça doit être très, très compliqué d'être H24 avec son copain ou sa copine. Je pense qu'il va y avoir énormément de divorces après ce confinement", anticipe-t-elle.

La situation reste un vrai challenge pour Nathalie, accro au sport et soucieuse de son image. Si, dans la Maison des Secrets, elle a réussi à garder la ligne quand des candidats ont pris entre "5 et 10 kilos", elle se laisse davantage aller pendant le confinement. "C'est catastrophique, j'ai envie de sucre toute la journée... C'est peut-être pour compenser le manque d'amour", confie-t-elle en plaisantant. Qu'à cela ne tienne, cela ne l'empêche pas de rester sexy, même à domicile.

Pas de relations intimes

D'ailleurs, cela lui vaut parfois d'avoir de petites remontrances de la part de ses voisins. En effet, si elle n'a pas à s'inquiéter de disputes conjugales ou de discordes avec des colocataires comme à l'époque de sa participation dans le programme de TF1, Nathalie doit en revanche faire attention à ceux qui habitent dans son immeuble. "J'ai pas trop de soucis avec mes voisins. Peut-être ceux du dessus qui râlent parce que je me fais bronzer en string dans mon jardin", glisse-t-elle malicieusement. Et, qui dit confinement en solo dit également "pas de relations intimes". L'occasion de se rappeler que, dans Secret Story, Vivian et elle avaient pu bénéficier d'une nuit d'amour sans la présence des caméras.

Seule ombre au tableau : l'impossibilité de voir ses proches, et en particulier ses parents qui n'habitent qu'à une cinquantaine de kilomètres de chez elle. "Forcément, je ne peux pas les voir. Je fais le confinement jusqu'au bout et je me dis que j'aurai le temps de rattraper tout ça dès que tout sera terminé." Désormais, Nathalie n'a qu'une hâte : pouvoir ressortir pour les embrasser, sans oublier de faire la fête avec ses copines !

