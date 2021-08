Nelson Mandela : Sa maison transformée en hôtel de luxe fait grincer des dents...

C'est l'une des personnalités les plus marquantes du 20ème siècle et encore aujourd'hui, l'aura de Nelson Mandela continue d'irradier à travers le monde. L'ancien président de l'Afrique du Sud nous a quittés le 5 décembre 2013, après une vie de lutte pour les plus démunies. D'ailleurs, pas sûr qu'il aurait aimé le projet immobilier qui est en train de se mettre en place dans son ancienne demeure, située à Johannesburg. Devenue un lieu de pèlerinage pour ses admirateurs du monde entier, la propriété vient d'être transformée en hôtel de luxe.

Des chambres au prix exorbitant !

C'est le média The Continent qui a sorti l'information récemment. La demeure de l'ancien mari de Winnie Mandela va désormais accueillir des visiteurs qui pourront y loger la nuit. Et pas pour n'importe quel prix, puisque l'hôtel, qui a ouvert début août, permettra aux clients de louer des chambres pour un prix compris entre 300 et 1 000 $ ! Le lieu est "destiné à attirer les dirigeants du monde entier et les personnes qui aspirent à l'inspiration de cette icône mondiale, en leur offrant la possibilité de s'immerger dans son environnement le plus intime", d'après un communiqué de presse expliquant le projet.

C'est la fondation de l'ancien leader sud-africain qui gère ce nouvel hôtel de luxe, qui se compose de 9 chambres et pourra accueillir un maximum de 18 invités. Une initiative qui n'est visiblement pas au goût de tous, puisque dans son article, The Continent répond au communiqué de la fondation, qui met en avant à travers ce projet des valeurs d'égalité, avec une belle pointe de sarcasme en concluant que "rien ne dit mieux égalité et éradication de la pauvreté qu'une nuit dans un hôtel de luxe".