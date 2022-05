Nicole Calfan divorcée de François Valéry : un coup de foudre à sens unique et une rencontre très cash

Aimons nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent chantait François Valery (de son vrai nom Jean-Louis Mougeot) en 1989. Visiblement très empressé lorsqu'il s'agit de draguer la gent féminine, le chanteur emblématique des années 1980 a dévoilé àThierry Ardisson dans son émission Bain de minuit (disponible sur la chaîne INA ArdiTube) comment il avait séduit Nicole Calfan, avec laquelle il a été marié de 1986 à 1993. Même s'ils ont passé 7 ans ensemble, leur première rencontre ne présageait rien de bon puisque François Valery ne s'était vraiment pas du tout comporté comme un gentleman. Au contraire...

On serait très bien sous la couette...

Invité à un anniversaire auquel il ne voulait pas aller, l'interprète du titre Dream in Blue s'était néanmoins laissé convaincre par son attachée de presse qui lui avait dit que la belle Nicole Calfan serait potentiellement présente. Arrivé sur place, François Valery repère l'actrice et demande à être placé à sa table. Une fois assis, c'est la douche froide pour le chanteur qui semble s'ennuyer au point de vouloir rentrer chez lui... et d'emmener directement Nicole Calfan dans son lit ! "Je lui ai demandé de me mettre à sa table. Cela a été un coup de foudre... de sa part. Moi, je me disais : 'Qu'est-ce qu'elle fout avec moi ?' Et comme on s'ennuyait à cet anniversaire, j'ai sorti cette phrase : 'On serait très bien sous la couette.'" a-t-il ainsi confié.

Simple maladresse ou demande coquine (très rapide), François Valery a néanmoins entamé par la suite une belle histoire d'amour avec Nicole Calfan à la suite de cette soirée puisqu'ils sont devenus parents de deux enfants : Jérémy (né en 1986) et Michael (né en 1990).