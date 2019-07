Nicole Murphy embrasse son ami marié sur la bouche et s'excuse

Comment Nicole Murphy a-t-elle pu embrasser Antoine Fuqua, qu'elle sait marié ? L'ex-épouse d'Eddie Murphy s'est expliquée dans un communiqué, et le commence par des excuses : "Antoine et moi sommes amis. Nous nous sommes croisés pendant que nous étions en Europe. Sans aller en profondeur, je souhaite m'excuser auprès de ma famille, de Lela [l'épouse d'Antoine Fuqua, NDLR] et de la famille Fuqua pour ce qui en est ressorti."

"Me retrouver dans cette situation n'était pas volontaire. Je n'approuve pas que des femmes embrassent ou interagissent de manière inappropriée avec un homme marié", conclut Nicole.

Antoine Fuqua et son épouse Lela Rochon ont deux enfants, Asia et Brando, âgés de 17 et 15 ans. Le réalisateur des films The Equalizer et The Equalizer 2 est papa d'un autre garçon, Zachary, né d'une précédente relation.

Nicole Murphy et Eddie Murphy sont les parents de cinq enfants, Bria, Myles, Shayne, Zola et Bella. Divorcée en avril 2006, Nicole avait retrouvé l'amour avec le présentateur télé Michael Strahan. Ils se sont séparés à l'été 2014.